قرع "الجرس الأخير" في مدارس العاصمة باكو تقرير مصور

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت مؤسسات التعليم العام في العاصمة باكو في 13 يونيو اليوم احتفالات "الجرس الأخير" لعام 2025-2026.

وأفادت إدارة التعليم بمدينة باكو بأن الفعاليات جرت بحضور نائبي وزير العلم والتعليم فروع الدين قربانوف وحسن حسنلي ومسؤولين من الوزارة والوكالة الحكومية للتعليم قبل المدرسي والتعليم العام وممثلي السلطات التنفيذية المحلية إلى جانب عائلات الشهداء والمحاربين القدامى وأولياء الأمور.

وتضمنت الحفلات تقديم فقرات فنية وتكريم الطلاب المتفوقين بشهادات تقدير ودبلوماسات.

واحتضنت باحات المدارس وقاعاتها هذه الاحتفالات التي ودعت 37222 طالب وطالبة أنهوا مرحلة التعليم الثانوي هذا العام في المدارس التابعة لإدارة التعليم بالعاصمة.