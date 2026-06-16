قرعة دوري المؤتمر الأوروبي تضع زيرة الأذربيجاني في مواجهة توربيدو الجورجي

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم التي سُحبت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نادي زيرة الباكوي الأذربيجاني فريق توربيدو كوتايسي الجورجي.

ويخوض نادي باكو الذي دخل القرعة ضمن الأندية المصنفة مباراتي هذا الدور يومي 9 و 16 يوليو المقبل.