إيران والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من الاتفاق

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية وتمر طهران بالمرحلة الأخيرة من تنسيق مذكرة التفاهم مع واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه جرى التوافق على غالبية المسائل والعمل جار على التنسيق الداخلي.

وذكر بقائي أن تفاصيل توقيع الوثيقة تعتمد على المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التوقيع نهاية الأسبوع، كما اعتبر التصريحات الأمريكية المتناقضة عقبة محتملة بالمفاوضات.