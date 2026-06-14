مدرب منتخب تونس يستقيل إثر هزيمة خماسية
باكو، 15 يونيو، أذرتاج
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني صبري اللموشي من منصبه.
وجاءت الاستقالة على خلفية الخسارة أمام السويد بنتيجة 1-5 في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم.
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