إلغاء الرحلات بين باكو ونخجوان بسبب سوء الأحوال الجوية

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

أعلنت خطوط أذربيجان الجوية أذال إلغاء رحلاتها المجدولة ليوم 14 يونيو على الخط بين باكو ونخجوان وبالعكس نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية في نخجوان.

وأفادت الشركة في بيان بأن الرحلات تستأنف فور استقرار الطقس مؤكدة أنه يتم إخطار المسافرين بكافة التفاصيل والتغييرات المحتملة.