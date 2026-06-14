رياضي التجديف الأذربيجاني بالكانو يفوز بالميدالية الذهبية الثانية في البطولة الأوروبية

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

فاز رياضي التجديف الأذربيجاني بالكانو بوغدان كورودز المنافس في فئة العمر من 35 إلى 39 سنة بسباق 200 متر لقوارب الكانو الفردية خلال بطولة أوروبا للكاياك والكانو في مدينة مونتيمور وفيليو البرتغالية، متقدماً على جميع منافسيه ليصعد إلى أعلى منصة التتويج.

وهذا هو ثاني ميدالية ذهبية يحققها كورودز في نفس البطولة، حيث توج بطلاً لأوروبا أيضاً في سباق 500 متر لزوارق الكانو الفردية قبل يومين.

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