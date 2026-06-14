وزير دفاع أذربيجان يعزي قائداً باكستانياً إثر حادث طائرة تدريب

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

قدّم وزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف تعازيه إلى قائد القوات البرية للقوات المسلحة الباكستانية المشير سيد عاصم منير في حادث تحطّم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وأعرب الوزير الأذربيجاني عن حزنه العميق في الحادث الأليم الواقع في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة في شمال غرب البلد، ما أسفر عن مقتل طيارَين.

ودعا الوزير حسنوف بالرحمة للضحايا معربا عن مشاركته ذويهم أحزانهم وقدّم تعازيه الخالصة لعائلاتهم.