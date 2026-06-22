مباحثات حول تخطيط العمليات العسكرية بين ممثلي أذربيجان وقيرغيزستان

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

بموجب خطة التعاون الثنائي لعام 2026 الموقعة بين وزارتي الدفاع في جمهوريتي أذربيجان وقيرغيزستان، قام وفد عسكري من قيرغيزستان بزيارة أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن ممثلي إدارة العمليات الرئيسية في الوزارة عقدوا اجتماعا مع الوفد الضيف حيث قدموا معلومات مفصلة حول مجالات عمل الإدارة إضافة إلى إحاطة حول الأعمال الجارية في مجال تخطيط العمليات.

وأكد الجانبان على الوضع الحالي للتعاون العسكري بين البلدين وآفاق تطويره وأهمية تبادل الخبرات بين الطرفين.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الصلة والإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء الوفد.