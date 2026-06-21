رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل إلى كازاخستان

باكو، 19 يونيو، (أذرتاج)

يقوم النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الفريق أول كريم ولييف والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى كازاخستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أن الفريق أول كريم ولييف عقد في إطار الزيارة اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان الفريق كانيش أبوباكيروف.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان تستند إلى مبادئ الصداقة التاريخية والأخوّة والشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أن المناورات والتدريبات المشتركة التي يشارك فيها العسكريون من البلدين تسهم بشكل مهم في رفع مستوى التأهيل المهني للأفراد وتوسيع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

وشهد اللقاء تبادلا واسعا لوجهات النظر حول الوضع الحالي للتعاون العسكري بين البلدين وآفاق تطويره مستقبلا، إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، منح الجانب الكازاخستاني الفريق أول كريم ولييف وسام "تقديرا لمساهمته في تطوير التعاون العسكري" تكريما لدوره البارز في تعزيز التعاون العسكري بين أذربيجان وكازاخستان.