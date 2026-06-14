منتخب أذربيجان للسيدات لكرة السلة الثلاثية يتأهل إلى النهائيات الأوروبية

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

فاز المنتخب الأذربيجاني للسيدات لكرة السلة الثلاثية على نظيره الأيرلندي بنتيجة 21-20 في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأذربيجاني إلى النهائيات الأوروبية.

وستقام مباريات النهائيات في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر أيلول في مدينة أنتويرب البلجيكية.