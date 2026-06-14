ألمانيا تمطر شباك كوراساو بسباعية في كأس العالم

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مواجهة ضمن المجموعة الخامسة جمعت بين منتخبي ألمانيا وكوراساو.

وانتهت المباراة بفوز عريض للمنتخب الألماني بنتيجة 7-1، حيث تداول على تسجيل السباعية كل من فيليكس نميشا ونيكو شلوتربيك وكاي هافيرتز مرتين وجمال موسيالا وناثانيال براون ودينيز أونداف، بينما أحرز ليفانو كومينينسيا الهدف الوحيد لمنتخب كوراساو.