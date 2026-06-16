قرعة دوري أبطال أوروبا تضع صباح الأذربيجاني في مواجهة تي إن إس الويلزي

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

يواجه بطل أذربيجان نادي صباح الباكوي فريق تي إن إس الويلزي ضمن الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض نادي صباح مباراة الذهاب على أرضه، حيث ستُقام مباراتي هذا الدور يومي 7-8 و 14-15 يوليو المقبل.