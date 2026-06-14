لجنة أرمينيا المركزية للانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

تبيليسي ، 15 يونيو، أذرتاج

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وتشير النتائج إلى حصول حزب "التعاقد المدني" الحاكم على 75ر49 في المائة من الأصوات البالغة 726818 صوت، ما منحه 64 مقعداً في البرلمان.

وحصل تحالف "أرمينيا القوية" على 27ر23 في المائة من أصوات الناخبين البالعة 340006 صوت و29 مقعداً، بينما حصلت كتلة "أرمينيا" على 92ر9 في المائة من الأصوات البالغة 144983 صوت و12 مقعداً.