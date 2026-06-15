زلزال في اليابان

بكين، 16 يونيو، (أذرتاج)

وقع زلزال في محافظة إيباراكي الواقعة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل إعلام يابانية أن الهزة الأرضية شعرت بها العاصمة طوكيو وكذلك محافظتا غونما وسايتاما الواقعتان شمال المدينة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال بلغت قوته 5.5 درجات وكان مركزه على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض. كما تم التأكيد على عدم وجود خطر حدوث تسونامي.