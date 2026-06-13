رئيس وكالة مكافحة الاحتكار: إعمار قراباغ يمثل نقطة تحول لتعزيز التكامل في العالم التركي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أكد رئيس الوكالة الحكومية لمكافحة الاحتكار ومراقبة السوق الاستهلاكية التابعة للرئيس الأذربيجاني إيلنور باقروف في كلمته خلال منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في بلدان منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة شوشا الأذربيجانية أن تحرير قراباغ بقيادة الرئيس إلهام علييف يمثل بداية مرحلة جديدة للتنمية الإقليمية ونقطة تحول لتوسيع التعاون الاستراتيجي في العالم التركي.

وأوضح باقروف أن أعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق الجارية في الأراضي المستعادة وتأسيس البنية التحتية الحديثة ضمن برنامج "العودة الكبرى" تحظى باهتمام متزايد من البلاد الأعضاء في المنظمة، مما يسهم بإسهام فعال في إحياء منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية وتطويرهما.