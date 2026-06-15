اجتماع لجنة الأبجدية التركية المشتركة في أستانا

أستانا ، 15 يونيو، أذرتاج

استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا الاجتماع الرابع للجنة الأبجدية التركية المشتركة، بتنظيم من الأكاديمية التركية ومجمع اللغة التركية وبمشاركة ممثلين عن البلاد الأعضاء والمراقبة. وتناول الاجتماع آليات التطبيق العملي للأبجدية المشتركة المكونة من 34 حرفاً التي تم اعتمادها في باكو عام 2024.

وأشار رئيس الأكاديمية التركية شاهن مصطفاييف إلى تزايد الاهتمام بهذه الأبجدية لافتاً إلى طباعة مؤلفات أدبية بارزة بها لأول مرة عام 2025، مثل "الكلمات السوداء" لأباي باللغة الكازاخستانية و"السفينة البيضاء" لجنكيز آيتماتوف باللغة القيرغيزية.

واختتم الاجتماع بتوقيع بيان ختامي يقر المبادئ التوجيهية لتطبيق الأبجدية والنماذج المقترحة لها في كازاخستان وقيرغيزستان مع بقاء قرار التنفيذ الرسمي خاضعاً للتشريعات الوطنية لكل دولة.