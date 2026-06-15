نائب المدير التنفيذي : تقرر دمج المجلس السمعي البصري ووكالة تطوير الإعلام

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

ناقشت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأذربيجاني خلال اجتماعها في 16 يونيو مشروع تعديل قانوني "في الخدمة العامة" و"في الإعلام".

وأوضح نائب المدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام ناطيق محمدوف أن دمج المجلس السمعي البصري (المسؤول عن البث التلفزيوني والإذاعي) مع وكالة تطوير الإعلام يمثل مرحلة مؤسسية جديدة في مسار الإصلاحات الإعلامية التي بدأت بمبادرة من الرئيس إلهام علييف.

وأشار محمدوف إلى أن توحيد هاتين المؤسستين سيعزز من سرعة ومرونة التصدي للهجمات الرقمية والأخبار المضللة، مع دمج وظائف التنظيم والدعم لقطاع الإعلام في إطار تنسيقي واحد.