نائب وزير الاقتصاد: منظمة الدول التركية تحولت إلى آلية هامة للتنمية الاقتصادية والتجارة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أكد نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صمد بشيرلي في كلمته خلال منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في بلدان منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة شوشا الأذربيجانية أن المنظمة لم تعد مجرد منصة تجمع التاريخ والثقافة والقيم المشتركة فحسب، بل وتحولت إلى آلية تعاون محورية للتنمية الاقتصادية وتوسيع العلاقات التجارية أيضا.

وأوضح بشيرلي أن أذربيجان تعتمد تعميق التعاون الاقتصادي ضمن المنظمة كأحد الاتجاهات الرئيسية لسياساتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن نمو حجم التبادل التجاري وتوسع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط اللوجستية والنقل وتطور الاقتصاد الرقمي بين البلاد الأعضاء يمثل دليلا جليا على ذلك.

وأضاف نائب الوزير أن أذربيجان عززت علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف مع جميع بلدان المنظمة، معلنا أن حجم التبادل التجاري لأذربيجان مع بلدان منظمة الدول التركية بلغ 3ر7 مليارات دولار خلال عام 2025.