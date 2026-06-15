اجتماع تشاوري إقليمي في لنكران لمناقشة البرنامج الحكومي للتنمية الزراعية 2026–2030

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

استضافت المنطقة الاقتصادية لنكران أستارا جنوب البلد اجتماعاً تشاوريا إقليمياً موسعاً لمناقشة "البرنامج الحكومي لتنمية إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026–2030".

وأشار مساعد الرئيس الأذربيجاني ناطيق أميروف إلى أن الإصلاحات الهيكلية المطبقة قادت البلد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في قطاعات الخضار والفواكه وبيض المائدة.

ومن جانبها، أوضحت نائبة وزير الزراعة إلهامة قديموفا أن البرنامج يهدف لرفع إنتاجية القمح وتحديث أسطول الحصادات بإضافة 571 حصادة جديدة إلى جانب إنشاء مستودعات حبوب إضافية بسعة 150 ألف طن ومستودعات تبريد جديدة بسعة 100 ألف طن بدعم تمويلي حكومي.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول بوكالة موارد المياه رفيق أصلانوف أن الخطة تستهدف توسيع شبكات الري الحديثة من 130 ألف هكتار إلى 300 ألف هكتار لرفع كفاءة استخدام المياه إلى 95 في المائة، الأمر الذي يعزز الإنتاجية الزراعية لمنتجات الشاي والأرز والحمضيات في المنطقة.