افتتاح مسابقة "تحدي الروبوت 2026" للتكنولوجيا في قاعة كريستال باكو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت قاعة كريستال باكو حفل افتتاح مسابقة "تحدي الروبوت 2026" بمشاركة 205 فريق، حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني وعروض راقصة تعكس الثقافتين الأذربيجانية والصينية.

وتستهدف المسابقة زيادة اهتمام الشباب بالتكنولوجيا وتوسيع فرص وصولهم إلى المنصات الدولية وتشجيع التفكير الابتكاري لديهم.

وتعد هذه الفعالية المنظمة بالدعم الرئيسي من وزارة الشباب والرياضة وشركة "أذر سيل" للاتصالات الخلوية وبشراكة مع مركز تحليل وتنسيق الثورة الصناعية الرابعة ووكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومركز الابتكارات وحاضنة "إينولاند" للمشاريع الناشئة ووكالة الفضاء الأذربيجانية "أذر كوسموس" ومشروع "ستيم أذربيجان" التعليمي مرحلة أذربيجان المحلية من مسابقة "تحدي الروبوت" التي تعد إحدى أبرز المسابقات التكنولوجية الدولية في العالم.

ويعتبر تنظيم هذه المنصة التكنولوجية الدولية ذات المنشأ الصيني لأول مرة في أذربيجان خطوة هامة لتطوير منظومة "ستيم" والمنظومة التكنولوجية في البلد.

ويستعرض المشاركون من مختلف الفئات العمرية مشاريعهم ومهاراتهم في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجة والابتكار، حيث سيتأهل الفائزون في هذه المرحلة لتمثيل أذربيجان في المرحلة الدولية التي ستقام في الصين.

هذا وتستمر المسابقة حتى 14 يونيو.