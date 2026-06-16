منسقة المعرضين : جذور فني التذهيب والمنمنمات تمتد إلى أراضي أذربيجان قبل انتشارهما في الأناضول

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أكّدت منسقة معرض التذهيب والمنمنمات "من الماضي إلى المستقبل : آثار تقليدية" الذي ينظمه معهد يونس إمرة في باكو زُهال ألودال أن الجذور التاريخية والنمو الأساسي لهذين الفنين التقليديين التركيين الإسلاميين يعودان إلى أراضي أذربيجان، قبل أن يتشكلا في آسيا الوسطى وينتشرا لاحقا في الأناضول.

وأوضحت ألودال أن فن التذهيب الذي يعني لغويا "الزخرفة بالذهب" حظي بدور أذربيجاني محوري في صياغته وتطويره، مشيرة إلى أن انتقال هذا التراث الفني إلى تركيا يمثل تجسيدا ثقافيا آخر لعمق الأخوة والوحدة القائمة بين البلدين.