تعادل إيران ونيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

تعادل منتخبا إيران ونيوزيلندا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بمدينة إنغلوود الأمريكية ضمن دور المجموعات لكأس العالم 2026 وبتلك النتيجة حصد كل منتخب نقطته الأولى ليحتلا المركزين الأول والثاني في المجموعة السابعة التي شهدت أيضاً تعادل بلجيكا ومصر بنتيجة 1-1.

وفي الجولة الثانية تلتقي إيران مع بلجيكا في 21 يونيو، بينما تواجه نيوزيلندا منتخب مصر في 22 يونيو، علماً بأن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تختتم في 19 يوليو.