اجتماع تشاوري إقليمي في أغجابدي لمناقشة برنامج التنمية الزراعية 2026–2030 في قراباغ

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

استضافت مدينة أغجابدي اجتماعاً تشاوريا إقليمياً موسعاً لمناقشة آليات تنفيذ "البرنامج الحكومي لتنمية إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026–2030" في المنطقة الاقتصادية قراباغ بمشاركة مزارعين ورجال أعمال ومسؤولين من ولايات أغجابدي وأغدام وبردع وفضولي وترتر.

وأوضح مساعد الرئيس الأذربيجاني شاهمار موسموف أن هذا البرنامج يمثل الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية لتحديد مسارات القطاع الزراعي للخمس سنوات القادمة بهدف رفع الإنتاجية والربحية وتوسيع الصادرات.

ومن جانبه، قدم نائب وزير الزراعة زؤور علييف عرضاً توضيحياً أشار فيه إلى أن البرنامج يضم 5 اتجاهات رئيسية و16 مساراً للنشاط و86 إجراءً تهدف لرفع إنتاجية القمح والقطن وتحديث أسطول المعدات الزراعية وتطوير البنية اللوجستية ومستودعات التبريد.

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس وكالة موارد المياه إلهام بايراموف تخصيص أكثر من 27ر1 مليار متر مكعب من مياه الري لتأمين 249 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة عبر تحديث شبكات قنوات ري قراباغ وباش ميل ويوخاري ميل ونظام ري نهر ترتر لتقليل الفاقد وتوفير إمدادات مستدامة للمزارعين.