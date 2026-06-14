 هولندا واليابان تتعادلان 2-2 في كأس العالم

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

التقى منتخبا هولندا واليابان ضمن منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي شهدت منافسة قوية بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل لهولندا فيرجيل فان دايك د50 وكريسينسيو سامرفيل د64، بينما سجل لليابان كيتو ناكامورا د57 ودايتشي كامادا د88.