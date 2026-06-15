اجتماع تشاوري إقليمي في قوبا لمناقشة برنامج التنمية الزراعية 2026–2030

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

استضافت مدينة قوبا اجتماعاً تشاوريا إقليمياً موسعاً لمناقشة آليات تنفيذ "البرنامج الحكومي لتنمية إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026–2030"، ليشمل المناطق الاقتصادية أبشرون خيزي وقوبا خاتشماز بمشاركة مزارعين ورجال أعمال من ولايات قوبا وقوصار وسيازن وشابران وأبشرون وخيزي.

وأكد مساعد الرئيس الأذربيجاني زينال نقد علييف أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإنتاجية العالية وتوسيع الاكتفاء الذاتي لتعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، استعرض نائب وزير الزراعة سيمور سيرلي آليات الدعم المالي والتقني الجديدة الموجهة لقطاعات زراعة القمح والبستنة وتربية الماشية والدواجن.

وفي سياق متصل، شدد رئيس وكالة موارد المياه زؤور ميكاييلوف على أن تحديث بنية الري التحتية وتقليل فاقد المياه وتوفير إمدادات موثوقة للمزارعين يقع في مقدمة أولويات الخطة الاستراتيجية للبرنامج.