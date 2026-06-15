السعودية وأوروغواي تتعادلان في الجولة الاولى من كأس العالم لكرة القدم 2026

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخبي السعودية وأوروغواي التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية ضمن دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة الـ 41 عبر لاعبه عبد الإله العمري، بينما أدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل لأوروغوايي في الدقيقة الـ 80.

وفي الجولة الثانية للمجموعة السابعة، يلتقي المنتخب السعودي إسبانيا في 21 يونيو، في حين تواجه أوروغواي منتخب كابو فيردي في 22 يونيو