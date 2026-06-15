رئيس البرلمان الإيراني يشارك في مراسم توقيع مذكرة مع الولايات المتحدة

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

يشارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في 19 يونيو في جنيف في مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة "تسنيم" للأنباء ان نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي قال إن "محادثات إضافية تبدأ بعد مراسم التوقيع ويمثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع نائب الرئيس الامريكي جيمس ديفيد فانس بينما يمثل إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف".