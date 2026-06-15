محكمة الاستئناف في باكو تواصل النظر في طعون قادة النظام الانفصالي السابق في قراباغ

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة الاستئناف بباكو جلساتها للنظر في الطعون المقدمة من قادة النظام الانفصالي الأرميني السابق في قراباغ بأذربيجان ومن بينهم أراييك هاروتيونيان وأركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان وليفون مناتساكانيان وغيرهم المدانين من قبل محكمة باكو العسكرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمويل الإرهاب ومحاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة.

وخلال الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي إيلمار رحيموف، جرى تأمين حق الدفاع الكامل للمتهمين وتوفير الترجمة الفورية باللغتين الأرمينية والروسية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفوع المتهم ليفون مناتساكانيان ومحاميه الذي طالب ببراءته، في حين أرجئت المداولات إلى جلسة 23 يونيو الجاري لمتابعة مراجعة الأحكام الصادرة في 5 فبراير 2026 .

هذا وقضت محكمة باكو العسكرية في 5 فبراير 2026 بأحكام متفاوتة ضد المدانين، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحق أراييك هاروتيونيان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان.

كما حُكم على أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان بالسجن لمدة 20 عاماً ومادات بابايان ومليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وتراوحت بقية الأحكام بين 15 و16 عاماً بحق دافيت ألاهفيرديان وليفون بالايان وفاسيلي بيغلاريان وغورغن ستيبانيان وإريك غازاريان.