قرعة الدوري الأوروبي تضع قراباغ الأذربيجاني في مواجهة فيستري الآيسلندي

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

سُحبت في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي قراباغ الأغدامي الممثل الوحيد لأذربيجان في البطولة الذي يقوده المدرب قربان قربانوف فريق فيستري الآيسلندي.

هذا ومن المقرر أن تُقام مباراتي هذا الدور يومي 9 و 16 يوليو المقبل.