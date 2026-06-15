اتصال هاتفي بين الرئيس إلهام علييف ورئيس وزراء هولندا

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء مملكة هولندا، روب جيتين.

وأشار الرئيس علييف في منشور له عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إكس إلى أنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على تعميق الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما شهد الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، حيث أعرب الرئيس علييف عن تقديره للدعم الذي تقدمه هولندا لجهود إحلال السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.