نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتعليم: وضع إطار قانوني للزي الموحد والانضباط المدرسي

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

ناقشت لجنة العلم والتعليم في البرلمان الأذربيجاني خلال اجتماعها المنعقد في 16 يونيو مشروع تعديلات في قانون "التعليم العام".

وصرح نائب رئيس اللجنة فارض إسماعيلزاده بأن الهدف المستمر هو جلب المعايير الدولية وأحدث التجارب العالمية إلى قطاع التعليم في أذربيجان، لافتاً إلى أن إدراج مبدأ "العلمانية" يعد أحد أبرز التعديلات المقترحة تماشياً مع التجارب الدولية الناجحة.

وأضاف النائب أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز البيئة التعليمية داخل المؤسسات التربوية وتشكيل إطار قانوني موحد للمظهر والزي المدرسي، بما يدعم الانضباط والنظام الداخلي في المدارس.