حرس الحدود الأذربيجاني يحبط تهريب مخدرات عبر مسيرة من إيران

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت قيادة قوات الحدود التابعة لخدمة حرس حدود دولة أذربيجان أن التدابير العملياتية لفرقة لنكران الحدودية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر الحدود حيث تمكنت القوات من ضبط 11 كيلوغراما و500 غرام من مخدر الماريجوانا أثناء محاولة نقلها من إيران إلى أذربيجان باستخدام طائرة مسيرة بدون طيار.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التحقيقية والعملياتية اللازمة بشأن هذه الواقعة.