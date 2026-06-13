رئيس وكالة مكافحة الاحتكار ومراقبة السوق الاستهلاكية: منتدى شوشا يرسي أسس العمل المشترك لسلطات المنافسة في العالم التركي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس الوكالة الحكومية لمكافحة الاحتكار ومراقبة السوق الاستهلاكية التابعة للرئيس الأذربيجاني إيلنور باغيروف للصحفيين في مدينة شوشا بأن انعقاد الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات المنافسة ومنتدى المنافسة لبلدان منظمة الدول التركية يشكل مرحلة محورية لتوسيع العلاقات الاقتصادية في العالم التركي.

وأشار باقروف إلى الأهمية الرمزية الكبيرة لانعقاد هذا الاجتماع البارز في مدينة شوشا بالتزامن مع فترة رئاسة الرئيس إلهام علييف للمنظمة.

وأوضح رئيس الوكالة أن الاجتماع شهد مناقشة مسائل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والبيانات وأسفر عن اعتماد بيان مشترك يعكس أولويات العمل الاستراتيجي والخطوات المستقبلية، معلنا أنه تم الاتفاق على إجراء دراسة قطاعية مشتركة وتأسيس ثلاث مجموعات عمل متخصصة في قضايا المنافسة، مؤكدا دعم الوكالة الكامل لهذا التعاون الاستراتيجي.