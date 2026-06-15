مكافحة الفساد في جورجيا تلاحق 8 أشخاص في قضية اختلاس بهيئة السكك الحديدية

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

نفذت وكالة مكافحة الفساد التابعة لجهاز أمن الدولة في جورجيا عمليات بحث وتحقيق داخل شركة "سكك حديد جورجيا" المساهمة، أسفرت عن الكشف عن شبكة إجرامية منظمة.

وكشفت التحقيقات أن المدير العام الأسبق للشركة دافيد بيرادزي شكل في خريف عام 2019 جماعة منظمة ومخططة للاستيلاء على ممتلكات الدولة بطرق احتيالية وتحقيق مكاسب مالية طائلة.

وقامت الشبكة الإجرامية بسرقة وبيع قضبان حديدية تابعة للسكك الحديدية إلى جانب تنظيم مناقصات غير قانونية تحت مسمى أعمال الصيانة والترميم واختلاس الأموال المخصصة لها، مما أدى إلى ملاحقة 8 أشخاص متورطين في القضية قانونيا.