الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له عن تهنئته الولايات المتحدة وإيران لتوصلها إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق سلام يوفر إطاراً للمفاوضات المستقبلية.

وأشاد غوتيريش بهذه الخطوة كخطوة هامة نحو حل النزاع بالوسائل السلمية.

كما أعرب الأمين العام عن امتنانه لباكستان وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وبلدان إقليمية أخرى لدورها البناء في دعم المفاوضات التي أدت إلى اتفاق السلام.