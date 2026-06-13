افتتاح أيام ثقافة جمهورية شمال قبرص التركية في باكو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت العاصمة باكو حفل افتتاح أيام ثقافة جمهورية شمال قبرص التركية، حيث استهلت الفعالية بالنشيد الوطني الأذربيجاني والنشيد الوطني التركي.

وأشار رئيس مجلس إدارة دائرة محمية "إيتشاري شهر" التاريخية (المدينة العتيقة) والمعمارية الحكومية رفأت محمود في كلمته إلى أن المدينة القديمة تمثل منصة ثقافية هامة تجمع بين مختلف الثقافات والفنون.

كما ألقى كل من رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل ونائبه وزير السياحة والثقافة والشباب والبيئة فكري أتا أوغلو ورئيس مجموعة العمل البرلمانية للعلاقات بين أذربيجان وشمال قبرص التركية جوانشير فيضييف كلمات أكدوا فيها على التطور الناجح لعلاقات الأخوة والصداقة وتوسيع التعاون والخطط المشتركة بين الجانبين في مجالات الثقافة والفنون وتلا الكلمات تقديم عروض موسيقية تعكس القيم الروحية والتراثية لشمال قبرص التركية.