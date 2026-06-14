الرئيس علييف يهنئ نظيره الأمريكي بمناسبة يوبيله الثمانين

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

وأشاد الرئيس علييف في رسالته بالخدمات الجليلة للرئيس ترامب في تأسيس وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي توجت بتوقيع "ميثاق الشراكة الاستراتيجية".

كما أعرب عن امتنانه لدعم ترامب الحاسم لأجندة السلام في جنوب القوقاز، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب الذي سيربط البر الرئيسي لأذربيجان بنخجوان الحبيسة، مؤكداً ثقته في مواصلة الجهود المشتركة لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.