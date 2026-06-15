الرئيس إلهام علييف يستقبل عميد ⁠دائرة الحوار بين الأديان التابعة للكرسي الرسولي

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم عميد ⁠دائرة الحوار بين الأديان التابعة للكرسي الرسولي جورج جاكوب كوفاكاد.

أفادت وكالة اذرتاج أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والكرسي الرسولي، مع الإشارة إلى دور الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في تعزيز العلاقات الثنائية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية زيارة جورج جاكوب كوفاكاد إلى مناطق مختلفة من أذربيجان.

وأعرب رئيس دائرة الحوار بين الأديان التابعة للكرسي الرسولي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ونقل إلى الرئيس الأذربيجاني تحيات البابا ليو الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

من جانبه، أعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه لهذه التحيات وطلب نقل تحياته إلى البابا وأمين سر دولة الفاتيكان.

كما استذكر رئيس الدولة بارتياح زيارته إلى الفاتيكان ولقاءه مع البابا الراحل البابا فرنسيس وكذلك زيارة البابا إلى أذربيجان.

وخلال المحادثات، جرى التأكيد على أن ممثلي جميع الشعوب والأديان في أذربيجان عاشوا تاريخيا في أجواء من السلام والاحترام المتبادل كأسرة واحدة، كما تم إبراز إسهامات البلاد المهمة على المستوى العالمي في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بوصفها نموذجا للتسامح والتعددية الثقافية.

كما تمت الإشارة إلى نشاط الكنيسة الكاثوليكية في أذربيجان وذُكر أن كنيسة ثانية من هذا النوع قد شُيّدت في البلاد.

وتناول الجانبان التعاون القائم بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي، مع الإشادة بدور المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار بين الأديان.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن آفاق التعاون بين أذربيجان والكرسي الرسولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سلّم الرئيس إلهام علييف إلى جورج جاكوب كوفاكاد رسالة تتضمن دعوة رسمية إلى البابا ليو الرابع عشر لزيارة أذربيجان.