باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

من المقرر إنشاء مجلس الإعلام والبث في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذا المقترح ورد في مشروع قانون بشأن تعديل قانوني قانون الخدمة المدنية في أذربيجان وقانون الإعلام في أذربيجان الذي أُدرج على جدول أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الأذربيجاني المنعقد في 16 يونيو.

وأشار المشروع إلى أن التطورات الحديثة أظهرت الحاجة إلى اعتماد آلية أكثر مرونة وتشاركية لتنظيم قطاع الإعلام، بما يضمن الأمن المعلوماتي الوطني والاستقلال الاقتصادي لوسائل الإعلام. كما أن تلاشي الحدود الفاصلة بين الإعلام المطبوع والإلكتروني والسمعي البصري يستدعي اعتماد نهج موحد تجاه القطاع الإعلامي باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة المعلومات.

وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون إنشاء هيئة موحدة تحت اسم مجلس الإعلام والبث على أن تُحدد مهامه وصلاحياته في قانون الإعلام وأن يعتمد نموذج الإدارة الجماعية (الهيئة التشاركية)، بما يعزز استقلالية الإعلام ويرفع مستوى الثقة العامة بالمؤسسة التنظيمية.

كما تهدف التعديلات المقترحة على قانون الإعلام إلى تعزيز أمن الفضاء المعلوماتي الداخلي ودعم تطوير وسائل الإعلام المحلية. ويستوجب إنشاء المجلس المختص بالإعلام والبث إدخال تعديلات مماثلة على بعض مواد قانون الخدمة المدنية.

وبصورة عامة، يهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الإعلام وتعزيز آليات التطبيق وتحقيق قدر أكبر من الوضوح القانوني ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.