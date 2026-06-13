أفعيان تلدغان شخصين في زاقاتالا: وفاة أحدهما ويستمر علاج الآخر

زاقاتالا ، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت قرية يوخاري جارداخلار بولاية زاقاتالا شمال غربي أذربيجان حادثتي لدغ أفعيين منفصلتين، حيث لدغت أفعيان مواطنين من سكان القرية، مما أسفر عن وفاة أحدهما واستمرار علاج الآخر.

وتفصيلاً، تعرض مراد محمد قربانوف البالغ 39 عاماًمن العمر للدغة أفعى في الحقل وتوفي لاحقاً في المركز الطبي الإكلينيكي في باكو جراء خطورة حالته.

وفي حادثة أخرى اليوم، لدغت أفعى ثانية إسماعيل جمعة لالاييف البالغ 34 عاماً من العمر في فناء منزله، حيث نُقل إلى مستشفى زاقاتالا المركزي قبل أن يقرر الأطباء تحويله إلى باكو العاصمة لمتابعة علاجه.