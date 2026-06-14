السويد تفوز على تونس 5-1 في كأس العالم

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

فاز المنتخب السويدي على نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت في المكسيك ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، محققاً بذلك أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، تعادلت هولندا واليابان 2-2.

هذا ويواجه السويد في الجولة القادمة هولندا في 20 يونيو حزيران، بينما تلتقي تونس مع اليابان في 21 من الشهر نفسه.