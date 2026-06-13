إسكتلندا تفوز على هايتي وأستراليا تهزم تركيا في مونديال 2026

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مباراتين جديدتين ففي المجموعة الثالثة فازت إسكتلندا على هايتي 1-0 .

وفي المجموعة الرابعة، خسرت تركيا أمام أستراليا بنتيجة 0-2 ، في حين فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4-1 لحساب المجموعة نفسها .