لافروف وفيدان يبحثان الأوضاع في جنوب القوقاز

موسكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

بحث وزيرا خارجية الاتحاد الروسي وتركيا سيرغي لافروف وهاكان فيدان في موسكو قضايا التعاون الإقليمي، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزيرين أدليا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب المباحثات بينهما.

وقال الوزير فيدان "ناقشنا بالتفصيل الوضع في جنوب القوقاز وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا. ويُعد هذا عنصرا بالغ الأهمية لضمان السلام في المنطقة".

ومن جانبه، أكد الوزير لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة التعاون الوثيق في جنوب القوقاز والشرق الأوسط ومناطق أخرى. وأشار إلى أن مشاركة البلدين في منصة التعاون الإقليمي "3+3" التي تضم أذربيجان وأرمينيا وإيران، لا تزال تمثل مجالا مهما للتعاون، مضيفا أن "الباب يبقى مفتوحا دائما أمام جورجيا".

كما ناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا الأمن في البحر الأسود والتطورات المحيطة بمضيق هرمز، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.