نائب وزير الزراعة الأذربيجاني يعلن نمو القطاع الزراعي بنسبة 8ر37 في المائة خلال عقد

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أعلن نائب وزير الزراعة الأذربيجاني زؤور علييف في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي الموسع لمناقشة "البرنامج الحكومي لتنمية إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والأسماك وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026–2030" في ولاية أغجابادي أن القطاع الزراعي في البلد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 8ر37 في المائة خلال السنوات الـ10 الماضية بفضل الدعم الحكومي.

وأوضح نائب الوزير علييف خلال مناقشة برنامج الدولة أن إنتاج المحاصيل زاد بنسبة 2ر48 في المائة والإنتاج الحيواني بنسبة 6ر29 في المائة في حين قفزت الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة تجاوزت 90 في المائة.

وأضاف نائب الوزير أن تحديث البنية التحتية شمل توسيع الأراضي المزروعة بأنظمة الري الحديثة إلى 130 ألف هكتار ورفع سعة صوامع الغلال إلى 9ر1 مليون طن.