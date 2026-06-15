وقع زلزال قوي قبالة سواحل إندونيسيا

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 46 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة بالو التي يقطنها نحو 282 ألف نسمة، فيما بلغ عمق البؤرة 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تُصدر السلطات أي تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي.