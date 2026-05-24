لاعبة الكراتيه الأذربيجانية تتوج بطلة لأوروبا في ألمانيا

باكو، 24 مايو، أذرتاج

أحرزت لاعبة الكراتيه الأذربيجانية مدينة صادقوفا الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للكبار المقامة بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وأفاد اتحاد الكراتيه الأذربيجاني بأن صادقوفا انتزعت المركز الأول في منافسات وزن 55 كيلوغراماً بعد تفوقها على كافة منافساتها في البطولة وبذلك تدخل مدينة صادقوفا تاريخ الرياضة الوطنية كأول امرأة أذربيجانية تحقق لقب بطلة أوروبا للكراتيه في فئة الكبار.