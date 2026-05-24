ليلى علييفا وألينا علييفا تزوران مركز "تمسك بيدي" لإعادة تأهيل الأطفال

باكو، 24 مايو، أذرتاج

زارت ليلى علييفا وألينا علييفا مركز "تمسك بيدي" لإعادة تأهيل الأطفال اجتماعياً، حيث اطلعتا على الأنشطة الاجتماعية والإبداعية المنظمة للأطفال وشاركتا في فعاليات المركز المختلفة.

وقامت الضيفتان في بداية الزيارة بغرس أشجار فاكهة وزينة في باحة المركز بمشاركة الأطفال، قبل الانتقال لمشاهدة معرض للأعمال اليدوية والرسومات والألعاب الصوفية التي أعدها الصغار.

كما تضمن برنامج الزيارة ورش عمل مشتركة لصناعة قطع ديكورية إضافة إلى فقرات فنية قدم خلالها الأطفال قصائد ومقطوعات موسيقية وعروضاً راقصة عكست مهاراتهم الإبداعية ونالت استحسان الحضور وذلك في إطار دعم جهود التأهيل والدمج الاجتماعي التي يقدمها المركز لهذه الفئة.