حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وإفريقيا يبلغ 580 مليون دولار عام 2025

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشین رفيعيف بأن التبادل التجاري بين أذربيجان وأفريقيا حقق نمواً قياسياً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قفز من 3ر4 ملايين دولار عام 2020 إلى 580 مليون دولار عام 2025.

وأكد رفيعيف في كلمته خلال المؤتمر الدولي المخصص لـ "يوم أفريقيا" في باكو أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الواسعة للشراكة الاقتصادية بين الجانبين مشددا على أن أذربيجان تولي دائماً أهمية خاصة لدور القارة الأفريقية وتدعم تطوير التعاون الثنائي مع دولها في مختلف المجالات.