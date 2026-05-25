تطهير مساحة 2092 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

باكو، 25 مايو، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 18 - 24 مايو 45 لغما مضادا للمشاة و33 لغما مضادا للدبابات و416 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات تارتار وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 2092 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.