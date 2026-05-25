ليلى علييفا تزور مسجد الجمعة في ماصالي

باكو، 25 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا مسجد الجمعة في مدينة ماصالي للتعرف على تاريخه وخصائصه المعمارية ضمن زيارتها للولاية.

وقدمت لليلى علييفا معلومات مفصلة حول المعبد جاء فيها أن المسجد الذي بُني عام 1846 بدعم من أهالي المدينة أُعيد ترميمه وتفعيله كدار للعبادة في سنوات الاستقلال، ثم أُدرج ضمن قائمة الآثار التاريخية والثقافية المحلية عام 2001 بعد خضوعه لعمليات إصلاح شاملة من قبل الدولة.

وفي ختام الجولة أُهدِيت ليلى علييفا نسخة من القرآن الكريم تقديراً لزيارتها لهذا الصرح الديني والأثري.